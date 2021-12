Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Pkw-Anhänger macht sich selbständig

Leichte Verletzungen erlitt eine Autofahrerin, als ein führerloser Anhänger in ihr Fahrzeug prallte.

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 16.10 Uhr befuhr ein 60 Jahre alter Autofahrer den Grundweg in Richtung Neubolheim. Plötzlich löste sich sein Einachsanhänger von der Deichsel. Eine entgegenkommende 59-jährige Pkw-Lenkerin erkannte die Gefahr. Sie bremste ihr Fahrzeug fast bis zum Stillstand ab. Trotzdem krachte der führerlose Anhänger in ihren Pkw. Die Autofahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie vorsorglich in eine Klinik. An ihrem Pkw und dem Anhänger entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

