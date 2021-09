Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Fahranfänger verliert Kontrolle über Motorrad - Munderkingen

Ulm (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein junger Motorradfahrer am Samstagabend bei Munderkingen zugezogen. Der 20-jährige war mit seiner KTM auf der Kreisstraße von Munderkingen kommend in Richtung Kirchen unterwegs, als er im Bereich einer langgezogenen Linkskurve plötzlich die Kontrolle über sein Motorrad verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Biker stürzte mit seinem Zweirad einen Abhang hinunter und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

