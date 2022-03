Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Technischer Defekt löst Brand an Militärfahrzeug aus

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.03.2022 Nr. 3

Soltau: Aufgrund eines technischen Defekts geriet am Mittwochmorgen, gegen 05.30 Uhr auf der Panzerringstraße, zwischen Penzhorn und Abelbeck, der Anhänger eines Gespanns des niederländischen Militärs in Brand. Das Fahrzeug hatte Munition geladen. Es wurde von der Feuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden - zu Zwischenfällen kam es nicht. Rettungskräfte richteten zunächst einen Sicherheitsradius ein, in den auch die in unmittelbarer Nähe verlaufende BAB 7 fiel. Die Autobahn wurde kurzfristig gesperrt. Nachdem der Radius verringert wurde, konnte die Sperrung nach wenigen Minuten aufgehoben werden. Die ebenfalls gesperrte Panzerringstraße wurde gegen 11.00 Uhr wieder freigegeben.

