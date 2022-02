Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall auf der Martin-Luther-Straße

Hattingen (ots)

Eine 44-jährige Hattingerin fuhr am Mittwochmittag mit ihrem Pkw über den Zubringer der Martin-Luther-Straße auf die Nierenhofer Straße und beabsichtigte ihre Fahrt in Richtung Essen/Velbert fortzusetzen. Am Ende es Zubringers musste eine 18-jährige Hattingerin verkehrsbedingt warten. Durch die blendende Sonne übersah die 44-Jährige den stehenden Pkw und fuhr auf. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 44-Jährige leicht, sie wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

