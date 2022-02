Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Diebe brechen Haustür auf

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch brachen unbekannte Täter zwischen 12:40 Uhr und 13:10 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Scherenberg ein. Die Täter nutzten die kurze Abwesenheit des Bewohners und brachen gewaltsam die Hauseingangstür des Einfamilienhauses auf. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten, ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt.

