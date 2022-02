Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Alarm vertreibt Einbrecher

Schwelm (ots)

Am Mittwochmorgen (etwa 01:50 Uhr) lösten unbekannte Täter den Einbruchsalarm einer Bankfiliale an der Moltkestraße aus. Die Täter schlugen die Scheibe ein und lösten so den Alarm aus. In die Räumlichkeiten gelangten die Unbekannten nicht. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos.

