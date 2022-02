Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Unfall am Montagmorgen

Breckerfeld (ots)

Ein 28-jähriger Breckerfelder war am Montagmorgen auf der Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Breckerfeld unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Duisbergstraße nahm er ein Fahrzeug wahr, welches vor ihm auf der Straße stand und links abbiegen wollte. Er musste eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Auf der regennassen Fahrbahn verlor er dabei die Kontrolle über seinen Seat, geriet ins Schleudern und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit dem entgegenkommenden Pkw der 40-jährigen Breckerfelderin zusammen. Hierbei wurden die 40-jährige Fahrerin und ihre 12-jährige Tochter leicht verletzt, sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

