Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 27-Jährige bei Verkehrsunfall tödlich verletzt - #polsiwi

Siegen (OT Eiserfeld) (ots)

Am Donnerstagmorgen (23.09.2021) hat eine 27-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Siegen-Eiserfeld tödliche Verletzungen erlitten.

Die junge Frau war gegen 7 Uhr mit ihrem PKW auf der L 531 in Richtung Neunkirchen-Salchendorf unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr. Dort prallte sie frontal mit dem PKW eines 19-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des jungen Mannes in den Graben geschleudert. Der Fahrer sowie der ebenfalls 19-jährige Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Das Fahrzeug der 27-Jährigen verblieb auf der Straße. Sie konnte nur noch tot aus dem Auto geborgen werden.

Die L 531 war für die Unfallaufnahme circa vier Stunden gesperrt. Beide PKW wurden stark beschädigt abgeschleppt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die Sachbearbeitung übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell