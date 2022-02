Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Versuchter Einbruch in der Vidumestraße

Hattingen (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Sonntag (19.02-20.02) in ein Schulgebäude an der Vidumestraße einzubrechen. Die Täter versuchten durch Hebeln ein Fenster zu öffnen, was ihnen aber nicht gelang. Sie flüchteten ohne in das Gebäude zu gelangen. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

