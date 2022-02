Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Breckerfeld (ots)

Am Freitag, gegen 15.55 Uhr, wartete eine 27-jährige Schalksmühlerin mit ihrem Opel an einer roten Ampel an der Frankfurter Straße / Westring. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie an um in Richtung Halver zu fahren. Während des Anfahrens fuhr ihr ein 52-jähriger Siegener mit seinem BMW auf. Durch die Kollision drehte sich der Opel um die eigene Achse. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Schalksmühlerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

