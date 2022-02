Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Gaststätte

Hattingen (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Donnerstag das Fenster einer Gaststätte an der Keilstraße auf und verschafften sich durch dieses Zutritt zum Objekt. Sie durchwühlten den Thekenbereich und machten sich an einem aufgestellten Zigarettenautomaten zu schaffen. Ob Bargeld oder Zigaretten auf diesem entwendet wurden konnte nicht festgestellt werden. Die Täter entwendeten aus der Kasse einen kleinen Bargeldbetrag und flüchteten unerkannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell