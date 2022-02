Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch trotz Anwesenheit der Bewohner

Schwekm (ots)

Unbekannte Täter gelangten am Mittwoch wischen 19:15 Uhr und 19:35 Uhr, über eine Leiter auf den rückwärtigen Balkon eines Einfamilienhauses in der Martinstraße. Während sich die Bewohner im Erdgeschoss des Hauses aufhielten, schlugen sie die Fensterscheibe des Schlafzimmerfensters ein und verschafften sich so Zutritt zum 1. Obergeschoss des Einfamilienhauses. Sie durchsuchten die Schränke und entwendeten Schmuck. Durch die Balkontür im Schlafzimmer verließen die Täter das Objekt samt Tatbeute wieder. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

