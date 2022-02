Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Fußgängerin bei Abbiegevorgang erfasst

Schwelm (ots)

Ein 57-jähriger Wuppertaler war am Mittwochmorgen mit seinem Volvo auf der Hattinger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Berliner Straße bog er mit seinem PKW bei Grünlicht zeigender Ampel nach links ab und übersah dabei die 64-jährige Schwelmerin, die die Straße ebenfalls bei Grünlicht als Fußgängerin überquerte. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, sie wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

