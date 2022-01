Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

1. FD

Crash beim Abbiegen

Eichenzell. Bei einem Unfall am Montag (03.01.) entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein 33-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 18.20 Uhr in Eichenzell-Döllbach die Odilienstraße aus Richtung Ortsmitte kommend in Fahrtrichtung Ortsausgang. Der Fahrer wollte nach rechts in eine Grundstückseinfahrt fahren und setzte den rechten Blinker. Aufgrund der engen Zufahrt nutzte er die Breite der Fahrbahn, um in einem weiten Bogen einzubiegen. Ein nachfolgender 68-jähriger Mercedes-Fahrer versuchte rechts an dem BMW vorbei zu fahren. Hierbei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Polizeistation Fulda

2. HEF

Zusammenstoß an Ampelkreuzung - Zeugenaufruf

Rotenburg. Ein Mann aus Rotenburg befuhr mit seinem Skoda Kombi am Montag (03.01.), gegen 11 Uhr, in Lispenhausen die Nürnberger Straße aus Rotenburg kommend in Richtung Bebra. Der Fahrer eines BMW befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Schulstraße und wollte nach links in die vorfahrtsberechtigte Nürnberger Straße einbiegen. Nach eigenen Angaben überfuhr der Skoda-Kombi-Fahrer die dortige Ampel bei Grünlicht, als plötzlich der BMW-Fahrer in die Nürnberger Straße einbog. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beträgt rund 3.000 Euro. Laut Angaben des BMW-Fahrers zeigte die Ampel beim Einbiegen auf die Bundesstraße bereits Rotlicht für den fließenden Verkehr. Ein aus Richtung Bebra kommender weißer Pkw sei zudem bereits zum Stehen gekommen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, insbesondere den Fahrer des weißen Pkw. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Rufnummer 06623/937-0 oder jede andere Polizeistation.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (03.01.), gegen 18:40 Uhr, wollte ein 47-jähriger Mann aus Bad Hersfeld den Zebrastreifen Uffhäuser Straße/Meisebacher Straße in Richtung Frauenberg überqueren. Zur selben Zeit befuhr ein Fahrzeug die Meisebacher Straße von der Wehneberger Straße kommend. Beim Befahren des Fußgängerüberwegs streifte das bisher unbekannte Fahrzeug den 47-jährigen Mann. Nach derzeitigen Erkenntnissen bremste das Fahrzeug nach der Kollision kurz, setzte seine Fahrt dann jedoch fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der leichtverletzte 47-Jährige begab sich anschließend zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt

Bad Hersfeld. Am Montag (03.01.), gegen 19 Uhr, befuhr eine 49-jährige Frau aus Eiterfeld mit einem Opel Astra die Max-Becker-Straße in Fahrtrichtung Heinrich-von-Stephan-Straße. Zur selben Zeit befuhr ein 62-jähriger Mann aus Niederaula mit einem Citroen C1 die Heinrich-von-Stephan-Straße in Fahrtrichtung Berliner Straße. In Höhe der dortigen Kreuzung kam zum Zusammenstoß mit dem Citroen des vorfahrtsberechtigten Mannes aus Niederaula. Der 62-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, benötigte jedoch keine ärztliche Hilfe. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 10.000 Euro. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizeistation Bad Hersfeld

3. VB

Fahrzeug von Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Wallersdorf. In der Zeit zwischen Sonntag (02.01.), 20 Uhr, und Montag (03.01.), 7 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer Weidezaunstäbe und Leitpfosten. Der Unfallverursacher befuhr die Hersfelder Straße in Wallersdorf in Richtung Grebenau. Ortsausgangs kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Bankette und beschädigte diese samt Weidezaunstäben und Leitpfosten. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.900 Euro zu kümmern. Nach derzeitigen Ermittlungen könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug möglicherweise um einen grünen Sattelzug oder Lkw handeln. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell