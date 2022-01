Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Frauen mit Messer bedroht - 30-Jähriger festgenommen - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Bad Hersfeld - Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld nahmen am Montagabend (03.01.) einen 30-jährigen Mann aus Bad Hersfeld fest, nachdem dieser zuvor zwei Frauen in der Innenstadt mit einem Messer bedroht hatte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sprach er, gegen 20.50 Uhr, eine 31-jährige Frau aus Bad Hersfeld im Bereich des Linggplatzes an und forderte sie aggressiv auf, sich mit ihren Hunden von der Örtlichkeit zu entfernen. Als die Dame der Aufforderung nicht sofort nachkam, lief der Mann augenscheinlich mit einem Messer in der Hand auf sie zu. Die 31-Jährige rannte daraufhin weg und informierte die Polizei.

Wenige Minuten später informierte eine 21-Jährige aus dem Werra-Meißner-Kreis ebenfalls die Polizei und gab an, dass ein Mann mit einem Messer in der Hand sie in der Burggasse dazu aufgefordert habe, ihr Handy zu zeigen.

Anhand der Personenbeschreibungen der beiden Frauen wurde ein 30-jähriger Bad Hersfelder im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch Beamte der Polizei in Bad Hersfeld festgenommen. Bei ihm konnten ein Messer sowie eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda wurde auch die Wohnung des Mannes durchsucht. Hierbei beschlagnahmten die Beamten eine weitere geringe Menge Betäubungsmittel sowie Gegenstände, die möglicherweise zum Verkauf von Drogen dienen.

Der Bad Hersfelder wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda entlassen, da kein dringender Tatverdacht hinsichtlich eines hinreichend gewichtigen Delikts sowie keine Haftgründe vorlagen.

Personen, die entsprechende Beobachtungen im Bereich des Linggplatzes oder der Burggasse gemacht haben oder im oben genannten Zeitraum in diesem Bereich ebenfalls in aggressiver Weise von einem Mann angesprochen worden sind, werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Dr. Christine Seban,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2704

Sandra Hanke,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, Tel. +49 (0)661/ 105 - 1099

