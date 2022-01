Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bankkarte und Pin erpresst- Zeugen gesucht

Vogelsbergkreis (ots)

Schotten - Unter Androhung körperlicher Gewalt forderten drei unbekannte Männer am Montagabend (03.01.), gegen 20 Uhr, einen 38-Jährigen aus Schotten im Alteburg Park auf, ihnen seine Bankkarte samt zugehörigem Pin übergeben. Darüber hinaus sollte der Schottener, sein blaues Handy Samsung Galaxy S21 im Wert von circa 800 Euro sowie sein mitgeführtes Bargeld an die Täter aushändigen. Der 38-Jährige kam den Forderungen der Unbekannten nach und übergab die Wertgegenstände. Anschließend hob einer der Täter an einer Bank einen vierstelligen Betrag von dem Konto des Mannes ab, bevor die drei Unbekannten den Schottener zurückließen und zu Fuß in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - grüne Bomberjacke - graue Jogginghose - Kapuze - schwarze Stoffhandschuhe mit silbernen Streifen im Bereich der Handgelenke - blaue OP-Maske

Täter 2:

- männlich - grüne Bomberjacke

Täter 3:

- männlich - dunkle Bomberjacke

Personen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

