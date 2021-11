Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Kontrollstelle

Germersheim (ots)

Gleich mehrere Verstöße stellte die Polizei gestern bei Verkehrskontrollen in der Rheinbrückenstraße in Germersheim fest. Im Zeitraum von 12.30- 13.30 Uhr wurden vier Autofahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt erwischt. Einer davon hatte während der Fahrt zusätzlich sein Handy am Ohr. Dazu kam noch eine Mutter, die ihr Kind komplett ungesichert auf den Rücksitzen transportierte.

