Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zeugen gesucht

Emlichheim (ots)

Am Freitag kam es auf der Aatalstraße im Emlichheim zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-Jährige war in ihrem Ford gegen 11.20 Uhr in Richtung Emlichheim unterwegs. Dabei musste sie einem entgegenkommenden Trecker samt Anhänger ausweichen und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte mit einem Telefonmast und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der bislang unbekannte Treckerfahrer setzte seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

