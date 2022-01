Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Reifen von sieben Pkw zerstochen

Fulda (ots)

Hünfeld. In der Nacht zu Sonntag (02.01.) stachen Unbekannte mehrere Reifen von Fahrzeugen im Wartburgring platt. Insgesamt sind sieben Pkw betroffen, an denen jeweils mindestens ein Reifen mittels spitzem Gegenstand beschädigt wurde. An einem weiteren Fahrzeug entstand, vermutlich durch Schläge, im hinteren Bereich Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Personen, die im Bereich des Wartburgrings verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Julissa Bär

