Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl aus Gaststätte

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 24. Juni, zwischen 4:10 und 4:20 Uhr ist es in einer Gaststätte an der Rheydter Straße in Dahl zu einem Diebstahl gekommen.

Der Dieb durchwühlte augenscheinlich mehrere Schränke und Schubladen und erbeutete einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag sowie ein Elektrogerät. Auf dem Fluchtweg, aus einem Fenster zur Rheydter Straße, riss er diverse Blumenkübel von der Fensterbank und auch die Heizung im Bereich der Fensterbank ab.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Südeuropäisches Erscheinungsbild, etwa 1,80 Meter groß, schlank, zwischen 25 und 30 Jahre alt, schwarze lange Haare, mit Dreitagebart, Koteletten und Oberlippenschnäuzer.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

