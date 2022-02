Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Versuchter Einbruch in Wohnung

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Mittwoch versuchten Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hattinger Straße einzubrechen. Auf bisher ungeklärte Weise gelangten sie in den Hausflur. Von hier versuchten die Täter die Wohnungseingangstür aufzuhebeln, was ihnen jedoch trotz mehrfacher Versuche nicht gelang. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

