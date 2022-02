Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Handtasche aus Pkw gestohlen

Gevelsberg (ots)

Am Montag schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr, die Seitenscheibe eines am Ochsenkamp geparkten Audi ein. Abgesehen hatten es die Diebe auf eine im Fahrzeug zurückgelassene Handtasche. Die Diebe entwendeten die Tasche mit persönlichen Dokumenten, EC-Karten und einem kleinen Bargeldbetrag. Im Auto zurückgelassene Gegenstände laden potentielle Diebe gerade dazu ein, sich die Beute zu Eigen zu machen. Diebe schlagen dort zu, wo es ihnen leicht gemacht wird. Die Polizei möchte erneut darauf hinweisen, dass Handtaschen, Rucksäcke, Handys, Geldbörsen oder sonstige Wertgegenstände nicht sichtbar im Fahrzeug zurückgelassen werden sollen. Sollte es dennoch nötig sein Wertgegenstände im Fahrzeug zurücklassen zu müssen, so sollten sie stets so verstaut sein, dass sie von außen nicht gesehen werden können.

