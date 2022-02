Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Gaststätte

Hattingen (ots)

Am Montag brachen ein oder mehrere Täter in der Zeit zwischen 10 Uhr und 13:45 Uhr in eine Gaststätte am Krämersdorf ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten in den Schankbereich. Sie erlangten eine Geldkassette mit den Tageseinnahmen und verließen das Gebäude wieder über den Einstieg. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang keine.

