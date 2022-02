Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Diebe graben Zigarettenautomaten aus

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Sonntag versuchten mehrere Täter einen an der Thingstraße aufgestellten Zigarettenautomaten aufzubrechen. Anwohner beobachteten drei Personen, die sich in der Zeit von 23:30 bis 00:30 Uhr an dem Automaten zu schaffen machten. Eine Beschreibung der Personen war nicht möglich, es ist lediglich bekannt, dass alle Personen einen Rucksack trugen. Die Anwohner verständigten die Polizei, Personen konnten jedoch nicht mehr festgestellt werden. Die Täter gruben den Automaten aus und versuchten ihn gewaltsam zu öffnen, was ihnen aber nicht gelang.

