Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbrecher von Eigentümer gestört

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag versuchten Unbekannte die Hintertür eines freistehenden Einfamilienhauses aufzuhebeln. Der Eigentümer des Hauses im Wodantal hörte in der Nacht verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss und schaute nach. An einer Zugangstür seines Hauses konnte er frische Hebelspuren entdecken, Täter konnte er jedoch keine mehr feststellen. Das Öffnen der Tür gelang den Unbekannten nicht, augenscheinlich wurden sie durch den Eigentümer und das Einschalten der Beleuchtung vertrieben.

