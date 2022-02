Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Alleinunfall mit Leichtkraftrad

Gevelsberg (ots)

Am 11.02.2022, gegen 11:45 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Gevelsberger mit seinem Leichtkraftrad die Wittener Straße in Gevelsberg. In einer Linkskurve in Fahrtrichtung Asbecker Straße, geriet er auf die mittlere Fahrbahnmarkierung und verlor die Kontrolle über seine Yamaha. Er kam zu Fall und rutschte in einen geparkten Pkw. Der 16-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro.

