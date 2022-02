Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Werkzeuge aus Firmenfahrzeug gestohlen

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Donnerstag schlugen Diebe die Seitenscheibe eines am Höhenweg abgestellten Toyotas ein. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand geparkt. Die Täter durchsuchten die Fahrgastzelle sowie den Kofferraum. Als Beute erlangten sie diverse Werkzeuge im Wert mehrerer tausend Euro. Individual- oder Seriennummern von hochwertigen Werkzeugen sind in das Gerät eingraviert. Nur so kann es polizeilich ausgeschrieben und wieder zugeordnet werden. Es kommt ebenfalls vor, dass die eigenen Geräte im Internet wiedergefunden werden. Nur mit Hilfe der Individualnummer oder einer individuellen Kennung lassen sich die Gegenstände zweifelsfrei zuordnen! Im Idealfall gilt: Werden Sie aktiv, bevor Sie Opfer einer Straftat werden!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell