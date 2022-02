Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbrecher hebeln Fenster auf

Gevelsberg (ots)

Unbekannte Täter hebelten am Donnerstag (10.02) in der Zeit zwischen 16 Uhr und 19 Uhr das Wohnzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung in der Schwelmer Straße auf. Sie verschafften sich so Zutritt ins Wohnungsinnere. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume. Im Anschluss hebelten sie noch die Wohnungstür auf und verschafften sich so Zutritt ins Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Vermutlich flüchteten sie hier durch die Hauseingangstür. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht.

