Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Sprockhövel (ots)

Die 50-jähige Fahrerin eines Mercedes beabsichtigte am Mittwochnachmittag von der Gevelsberger Straße nach links in eine Seitenstraße abzubiegen. Da Gegenverkehr herrschte, musste sie warten. Die hinter ihr fahrende 61-jährige Schwelmerin bemerkte den Bremsvorgang zu spät, fuhr auf den Mercedes auf und schob diesen auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Hier stieß sie mit dem LKW eines 56-Jährigen dem LKW einem weiteren LKW zusammen. Die 50-Jährige und die 61-Jährige wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Gevelsberger Straße musste für die Unfallaufnahme etwa zwei Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell