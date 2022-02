Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol

Sprockhövel (ots)

Eine unbeteiligte 46-jährige Zeugin beobachtete am Donnerstagabend, wie ein Opel auf der Magdeburger Straße einen geparkten Ford touchierte und dann seine Fahrt fortsetzte. Sie sah wie das Fahrzeug über eine Verkehrsinsel fuhr und sich dann mit durchdrehenden Reifen in Richtung Dresdener Straße entfernte. Die 46-Jährige verständigte den ihr bekannten Halter des beschädigten Ford und gemeinsam fand man den Opel in der Dresdener Straße geparkt wieder. Auf dem Beifahrersitz des Wagens saß eine 33-jährige Frau aus Sprockhövel, die augenscheinlich stark alkoholisiert war. Sie verständigten die Polizei. Die Polizei konnte bei der Frau den Fahrzeugschlüssel auffinden. Die 33-Jährige war deutlich alkoholisiert, ein Test konnte vor Ort nicht durchgeführt werden. Da sie während der Unfallaufnahme zunehmend aggressiver wurde, wurde sie in das Polizeigewahrsam in Hattingen gebracht. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt

