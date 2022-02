Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Fahrzeugteile von Jaguar gestohlen

Schwelm (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht zu Freitag an einem im Höhenweg geparkten Jaguar XF zu schaffen. Sie bauten die vordere Stoßstange, beide Scheinwerfer sowie den Luftfilter aus. Den Kühlwassertank und diverse Schrauben ließen sie neben dem Auto zurück. Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Das Fahrzeug war in der Zufahrt eines Einfamilienhauses geparkt, der Halter bemerkte den Schaden am Freitagnachmittag.

