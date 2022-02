Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Nach Widerstand ins Polizeigewahrsam

Ennepetal (ots)

Ein 58-jähriger Ennepetaler näherte sich am Montagabend trotz Annäherungsverbot der Wohnung seiner Lebensgefährtin in Ennepetal. Er warf Kieselsteine gegen das Fenster, um auf sich aufmerksam zu machen. Danach entfernte er sich mit dem Fahrrad. Durch eine Polizeistreife konnte er im Nahbereich angetroffen werden. Auf Ansprache reagierte er bereits aggressiv und griff nach einem größeren Ast, mit dem er auf die Beamten zuging. Einer Aufforderung den Ast fallen zu lassen kam er nicht nach, so dass die Beamten Pfefferspray einsetzen mussten, um einen Angriff zu verhindern. Er wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 58-Jährige zur Polizeiwache Ennepetal gebracht, wo er ins Polizeigewahrsam gebracht wurde. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetzt und Widerstand ermittelt.

