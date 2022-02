Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Versuchter Einbruch in Pizzeria

Hattingen (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Montag in eine Pizzeria in der Oststraße einzubrechen. Die Täter gelangten durch Aufhebeln der Hauseingangstür in ein Mehrfamilienhaus. Von hier versuchten die Täter eine Seitentür aufzubrechen, um in die Räumlichkeiten der Pizzeria zu gelangen. Das Öffnen gelang den Täter jedoch nicht, sie flüchteten unerkannt

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell