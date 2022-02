Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Kleines Dankeschön für Polizeiarbeit

Ennepetal (ots)

Passend zum gestrigen Valentinstag erreichte die Wache in Ennepetal der Dank und das Mitgefühl der Schüler*innenvertretung der Gesamtschule Wuppertal-Langerfeld. Sie überreichte den Kolleg*innen vor Ort stellvertretend für die ganze Behörde einen Blumenstrauß und eine Karte, in welcher die Betroffenheit der Schüler*innen- und Lehrer*innengemeinschaft zum sinnlosen Mord an den beiden Kollegen in Kusel zum Ausdruck gebracht wurde. Gleichzeit wurde der Polizei für ihr tägliches Engagement gedankt. Vielen Dank für diese tolle Geste, welche allen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat.

