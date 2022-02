Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Ladendieb mit großer Klappe

Gevelsberg (ots)

Ein 18-jähriger Wetteraner wurde am Montagnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft am Großen Markt dabei erwischt, wie er eine Packung Zigaretten entwendete. Der Ladendetektiv verständigte die Polizei. Der 18-Jährige blieb uneinsichtig und gab an nichts gestohlen zu haben. Er verhielt sich aggressiv und beleidigte und bedrohte sowohl den Detektiv als auch die eingesetzten Beamten. Er wurde durch die Polizeikräfte aus dem Laden begleitet und erhielt einen Platzverweis. Vor dem Geschäft rief der Wetteraner: "Ganz ehrlich, ich wünsche mir, dass mit den Gevelsberger Polizisten das Gleiche passiert, wie in Rheinland-Pfalz". Gegen den 18-Jährigen wird nun unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell