Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Kinder werfen mit Steinen auf Fahrzeug

Wetter (ots)

Am Dienstag, um 17:45 Uhr, wurde ein weißer VW Touran während der Fahrt durch einen Steinwurf beschädigt. Der 64-jährige Fahrer fuhr mit dem Pkw auf der Verbindungsstraße Wasserstraße/ Ruhrstraße in Richtung Ruhrstraße. In Höhe des dortigen Getränkehandels hörte er plötzlich einen lauten Knall und erschrak. Er bremste sofort und sah zwei Kinder auf dem Gehweg, die eilig davon liefen. Nach Beschreibung des Fahrers sollen die Kinder zwischen 10 und 12 Jahre alt gewesen sein und hatten beide dunkle Haare. Mehr konnte er nicht sagen. An seinem VW konnte der Wetteraner eine Delle auf dem Dach feststellen. Es ist davon auszugehen, dass die Kinder mit einem Stein oder ähnlichem Gegenstand nach dem Fahrzeug geworfen haben und dieses dadurch beschädigten.

