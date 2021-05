Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Versuchter Raub in Buxtehude - Polizei sucht Radfahrer als wichtige Zeugen

Stade (ots)

Am frühen Sonntagabend gegen 17:35 h ist es in Buxtehude in der Hansestraße vor der dortigen Festhalle zu einem versuchten Raub auf einen 25-jährigen Mann gekommen.

Das Opfer schilderte, dass ein unbekannter Mann mit südländischem Aussehen und gepflegtem Vollbart auf ihn zugelaufen sei, ihn festgehalten und energisch nach seiner Geldbörse gefragt habe.

Als der 25-Jährige dann aber nur wenig Bargeld vorzeigen konnte, wollte der Unbekannte mit ihm zur Bank gehen und "Geld holen".

In diesem Moment waren dann durch die Hansestraßen-Unterführung zwei Radfahrer (möglicherweise Vater und Tochter) gekommen und an den beiden Männern vorbeigefahren.

Das Opfer schrie nach Hilfe und konnte sich losreißen.

Der Täter schlug dem jungen Mann noch mit der Faust ins Gesicht, dieser konnte flüchten und die zwischenzeitlich angehaltenen Radfahrer einholen.

Der Täter hatte noch kurz angesetzt hinterherzulaufen, dann aber davon abgesehen und war in Richtung der Polizeidienststelle weggegangen.

Die Ermittler des Buxtehuder Polizeikommissariats suchen nun die beiden Radfahrer als wichtige Zeugen und bitten diese, sich unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell