Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Autodiebe entwenden mattschwarzen BMW in Dollern, Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Bild-Infos

Download

Stade (ots)

1. Unbekannte Autodiebe entwenden mattschwarzen BMW in Dollern

Bisher unbekannte Autodiebe haben in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag, 16:40 h und Freitagmorgen, 08:30 h in Dollern in der Straße "Am Buschteich" einen dort unter einem Carport an einem Einfamilienhaus geparkten BMW aufgebrochen und anschließend entwendet. Der mattschwarz folierte BMW M4 hat das Kennzeichen HH-XX 176. Der Gesamtwert des Fahrzeuges wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

Foto des entwendeten BMW in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagabend, 18:45 h und Freitagmorgen, 06:45 h in Buxtehude-Neuland auf der Baustelle der neuen A26-Estebrücke einen dort aufgestellten Baucontainer aufgebrochen und dann daraus diversen Werkzeuge und Maschinen entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell