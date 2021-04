Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Harsefelder Gewerbebetrieb erbeuten gebrauchte Katalysatoren

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in Harsefeld in der Straße "Am Bauhof" nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters in das Innere einer dortigen Werkstatthalle eingestiegen.

Aus der Halle haben der oder die Einbrecher dann diverse gebrauchte Katalysatoren entwendet und diese zunächst mit drei Anhängern, die auf dem Betriebshof abgestellt waren, antransportiert.

Die Anhänger wurden später im Nahbereich aufgefunden. Dort haben der oder die Täter dann offenbar das Diebesgut umgeladen und konnten damit unerkannt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell