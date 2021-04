Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Bisher unbekannter Mann bei Vorfall an den Bahngleisen in Cadenberge ums Leben gekommen - Identität geklärt

Stade (ots)

Am gestrigen frühen Donnerstagmorgen war in Cadenberge ein zunächst unbekannter Mann im Gleisbereich der Bahnstrecke Stade-Cuxhaven aufgefallen.

Dieser wurde dann gegenüber Zeugen und den eingesetzten Polizeibeamten bei dem Versuch, ihn aus dem Gefahrenbereich zu begleiten, aggressiv.

Nachdem es den Polizisten mit der Hilfe von Zeugen gelungen war, ihm Handschellen anzulegen, kollabierte der Unbekannte und konnte selbst durch sofortige Reanimation durch den Notarzt und den Rettungsdienst nicht wiederbelebt werden. Er verstarb noch am Einsatzort. (wir berichteten)

Zwischenzeitlich ist es gelungen, die Identität des Unbekannten festzustellen. Danach handelt es sich um einen 29-jährigen jungen Mann aus Cuxhaven.

Dieser hatte sich zunächst am Mittwochabend bei Bekannten in Cadenberge aufgehalten. In der Nacht gegen 03:00 h hatte der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindende Mann dann die Wohnung verlassen und war anschließend möglicherweise die nächsten drei Stunden leicht bekleidet durch Cadenberge geirrt. Dabei muss er sich dann die vorhandenen oberflächlichen Verletzungen zugezogen haben.

Warum er sich gegen kurz nach 06:00 h auf die Gleisanlagen begeben hat, ist nicht bekannt.

Die am heutigen Tag in der Hamburger Rechtsmedizin durchgeführte Obduktion hat ergeben, dass er an einem plötzlichen Herztod durch ein bereits vorher bestehendes Herzleiden verbunden mit jahrelangem BTM-Konsum verstorben ist.

Zeugen, die den Mann zwischen 03:00 h und 06:00 h in und um Cadenberge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

