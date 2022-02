Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Neumarkt - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, kam es am Neumarkt, am Bussteig B vor dem "YPSO" -Gebäude zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier männlichen Personen. Während ein 18-Jähriger auf einen Bus wartete wurde dieser unvermittelt durch drei ihm unbekannte Männer körperlich angegriffen. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Auseinandersetzung in einen ankommenden Bus, jedoch ließen die Angreifer auch hier zunächst nicht von dem 18-Jährigen ab. Die etwa 18-20 Jahre alten Täter, südländischen Aussehens konnten weiterhin wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- schwarze, kurze Haare - schwarzer, kurzer Vollbart - etwa 180-185 cm groß - schwarze Jacke

Person 2:

- dunkelblonde/braune Haare - dunkelblonder/brauner Kinnbart - etwa 180-185 cm groß - schwarze Jacke

Person 3:

- etwas größer als die ersten Personen - schwarze kurze Haare - weiße/helle Jacke

Die Polizei Osnabrück bittet um Hinweise auf die Tat oder Täter unter 0541/327-3603 oder -2115

