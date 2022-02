Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Frontalzusammenstoß auf B68 - eine lebensgefährliche, eine schwer- und drei leichtverletzen Personen

Badbergen (ots)

Am späten Samstagnachmittag, gegen 18.45 Uhr, befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Mercedes die B68 in Fahrtrichtung Quakenbrück. Auf der Ortsumgehung Badbergens überholte der Mann aus Georgsmarienhütte einen vorausfahrenden Mazda vom Typ "6" mit drei Insassen. Während des Überholvorgangs kam es daraufhin zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Mazda vom Typ "CX-30", der die Bundesstraße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Nach der Kollision beider Fahrzeuge krachte auch der Mazda "6" in die verunfallten Fahrzeuge. Der 35-jährige Mercedesfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Mit schwerem Gerät befreiten die Freiwilligen Feuerwehren aus Badbergen sowie Quakenbrück den Mann, der daraufhin mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Die 56-jährige Fahrerin des Mazda "CX 30" wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die drei Insassen des Mazda "6" wurden leicht verletzt, der 39-jährige Fahrer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An allen Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Osnabrück wurden diese sichergestellt. Die Höhe des Schadens wird auf 30.000 Euro geschätzt. Während der Maßnahmen an der Unfallstelle wurde die Bundesstraße bis 23.50 Uhr voll gesperrt. Es kam zu keinen Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell