Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Stationäre Kundgebungen zum Thema "Demokrat_innen für Respekt"

Osnabrück (ots)

Zum Thema "Demokrat_innen für Respekt" fanden im Osnabrücker Stadtgebiet am heutigen Samstag zahlreiche stationäre Kundgebungen statt, an denen jeweils bis zu 150 Personen teilnahmen. Die Kundgebungen waren Teil eines Aktionstages des Großen Bündnis, bestehend aus unter anderem Parteien und Verbänden. In diesem Zusammenhang wurden insgesamt sechs Informationsstände an verschiedenen Örtlichkeiten in der Innenstadt aufgebaut. An einer Kundgebung am Rathausvorplatz sprachen unter anderem die Osnabrücker Oberbürgermeisterin und der Niedersächsische Innenminister.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell