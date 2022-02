Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 27-Jähriger verunfallt unter dem Einfluss von Alkohol - Fluchtversuch zu Fuß scheiterte

Am frühen Samstagmorgen, gegen 4.40 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger mit seinem BMW die "Franz-Lenz-Straße" in Richtung "Hamburger Straße". In Höhe der Hausnummer "4" kam der Mann aus Osnabrück plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum sowie einem Verkehrsschild und einem Stromkasten. Nach der Kollision flüchtete der 27-Jährige zunächst zu Fuß vom Unfallort, konnte jedoch im Nahbereich von den zwischenzeitlich informierten Polizeibeamten unverletzt angetroffen werden. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Verursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Auf der Wache wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Osnabrück wurde der BMW vom Typ "530d" sowie die ausländische Fahrerlaubnis des 27-Jährigen beschlagnahmt.

