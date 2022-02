Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Eine Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß auf der K407

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend, gegen 18.10 Uhr, befuhr ein 64-Jähriger mit seinem VW Polo die Straße "Im Glanetal" (K 407) in Fahrtrichtung Bad Essen. Aufgrund ungeklärter Ursache geriet der Mann aus Melle in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Smart Fortwo einer 61-Jährigen Frau aus Bad Essen zusammen. Durch den Aufprall kam der schwarze Polo von der Fahrbahn ab und schließlich im Straßengraben zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Frau aus Bad Essen erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

