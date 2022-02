Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Einbruch im Stadtteil Voxtrup gesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (16 Uhr) und Freitagabend (21.30 Uhr) ist ein Einfamilienhaus in der Straße "Molenseten" ins Visier eines Unbekannten geraten. Der Täter verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zugriff zu dem Gebäude, welches sich in unmittelbarer Nähe eines Spielplatzes befindet und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Schließlich nahm der Einbrecher mehrere Schmuckgegenstände an sich und flüchtete in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2115 oder -3203 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell