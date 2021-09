Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Zaun beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In einer nördlich von Magstadt gelegenen Schrebergartenanlage kam es am Sonntag gegen 14:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker kam an der Einmündung des Wiesenwegs in den Trafoweg von der Schotterfahrbahn ab und touchierte einen dortigen Zaun. Dieser wurde dabei aus der Halterung gerissen und verbogen. Am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Nach Zeugenaussagen soll es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen anthrazitfarbenen VW Touran oder Touareg mit Dachreling gehandelt haben. Das Polizeirevier Sindelfingen, 07031 697-0, ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell