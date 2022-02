Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mann tätigte exhibitionistische Handlungen und wurde zu 5 Monaten Haft verurteilt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 12.30 Uhr, hielt sich eine 34-jährige Frau in einem Wartehäuschen des Altstadtbahnhofs auf. Währenddessen stellte sich schließlich ein ihr unbekannter Mann dazu. Kurz darauf bemerkte die Osnabrückerin, dass der Unbekannte mit geöffneter Hose und entblößtem Genital vor ihr stand und Manipulationen an diesem vornahm. Trotz einer zielgerichteten Ansprache der Frau an den Täter, ließ dieser nicht von seinem Handeln ab. Ein zufällig auf die Situation zukommendes kleines Mädchen wurde durch die aufmerksame 34-Jährige weggeschickt, ansonsten hätte das Mädchen vermutlich die exhibitionistischen Handlungen wahrgenommen. Die Osnabrückerin verließ anschließend die Örtlichkeit und informierte umgehend die Polizei. Diese konnte anhand der guten Personenbeschreibung einen 32-jährigen als Beschuldigten an einem Bahnsteig festnehmen. Der Mann war bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und besitzt keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück, regte diese eine Hauptverhandlungshaft an, sodass der Beschuldigte die Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbrachte. Am heutigen Morgen wurde er von einer Richterin des AG Osnabrück vorgeführt, diese verurteilte den pakistanischen Staatsbürger zu einer Haftstrafe von 5 Monaten ohne Bewährung.

