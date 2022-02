Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Betrunkener Autofahrer kam von der Straße ab und prallte gegen einen Zaun

Während ihrer Fahrradstreife kamen zwei Polizisten des Meller Kommissariats am frühen Donnerstagabend zufällig auf einen Verkehrsunfall zu. Auf der Pestelstraße unweit des Automuseums kam ein 42 Jahre alter Mann mit seinem 5er BMW alleinbeteiligt von der Straße ab und prallte gegen einen angrenzenden Zaun. Die Beamten trafen den Fahrer noch in seinem Wagen sitzend an. Er war ansprechbar, machte jedoch einen alkoholisierten Eindruck auf die Polizei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,9 Promille, sodass ihm die zuvor hinzugerufene Notärztin eine Blutprobe entnahm. Mit glücklicherweise nur leichten Verletzungen wurde er in ein Meller Krankenhaus gefahren, ihn erwartet ein Strafverfahren. Seine Limousine wurde abgeschleppt.

