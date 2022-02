Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Roller stand in Brand - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Die Polizei und Feuerwehr wurden am Donnerstagabend zu einem Brand im Stadtteil Schinkel gerufen. Gegen 22.30 Uhr, bemerkten mehrere Bewohner ein helles Licht im Innenhof eines Mehrparteienhauses an der Oststraße unweit der Scharnhorststraße. Bei genauerem Hinsehen erkannten sie, dass ein Roller, welcher mit einer Plane abgedeckt war, in Flammen stand und alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Bei Eintreffen dieser bestätigte sich das zuvor Geschilderte. Das Kleinkraftrad brannte vollständig aus. Glücklicherweise kamen bei dem Brand keine Personen zu schaden und das angrenzende Wohnhaus wurde nur geringfügig beschädigt. Für die Dauer der Maßnahmen wurde die Oststraße im Bereich des Einsatzortes gesperrt. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Da eine vorsätzliche Legung des Brandes derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Hinweise auf mögliche Beobachtungen zum Geschehen unter 0541/327-3103 oder -2115

